Уровнем жесткости воды озаботились псковские депутаты

23:02, 03 октября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы озаботились уровнем жесткости воды в трубах. Эту проблему они рассмотрели на совещании с участием руководства комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, контрольно-счетной палаты Пскова, «Банно-прачечного комбината», «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«С тех пор, как «Горводоканал» подключился к подземному водозабору, жесткость воды подскочила. Вследствие чего в трубах стала образовываться накипь, которая засоряет и, в конечном счете, портит оборудование», - заявил депутат Григорий Стороненков.

«В связи с тем, что качество воды в реке значительно ухудшилось, было принято решение подключить подземный водозабор. Независимая экспертиза не зафиксировала превышение нормы жесткости», - прокомментировал ситуацию главный инженер «Горводоканала» Андрей Алябьев.

В то же время он не стал отрицать наличие проблемы кальцинации. «Мы изучаем новые технологии по смягчению воды, просчитываем необходимые вложения и ищем пути решения данной проблемы», - отметил главный инженер.

Руководитель «Псковских тепловых сетей» Александр Коростелев отметил, что из-за жесткости воды страдает отопительное оборудование. «Раньше мы проводили химическую очистку теплонагревателя раз в год. Теперь же необходимо несколько раз разбирать его и очищать от накипи», - рассказал он. По его словам, особенно остро это ощущается в отопительный сезон, так как при нагревании воды увеличивается количество отложений.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в качестве возможного решения проблемы предложил «Горводоканалу» подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода». Он рассказал, что для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу.

По итогам обсуждения исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поручила составить резолюцию с проработанными вариантами по смягчению воды и произвести необходимые расчеты для участия в проекте «Чистая вода».

Летом состоялись депутатские выезды на «Горводоканал», «Псковские тепловые сети» и «Банно-прачечный комбинат» с целью знакомства с работой предприятий и контролем расходования средств, выделяемых на их развитие из различных источников, в том числе из бюджета Пскова.