0
21:36
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
19:34
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
18:23
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»
18:17
Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области
17:11
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
16:58
Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО)
16:54
Александр Братчиков стал координатором проекта «Городская среда»
Еще новости
Общество

Уровнем жесткости воды озаботились псковские депутаты

Депутаты Псковской городской Думы озаботились уровнем жесткости воды в трубах. Эту проблему они рассмотрели на совещании с участием руководства комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, контрольно-счетной палаты Пскова, «Банно-прачечного комбината», «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«С тех пор, как «Горводоканал» подключился к подземному водозабору, жесткость воды подскочила. Вследствие чего в трубах стала образовываться накипь, которая засоряет и, в конечном счете, портит оборудование», - заявил депутат Григорий Стороненков.

«В связи с тем, что качество воды в реке значительно ухудшилось, было принято решение подключить подземный водозабор. Независимая экспертиза не зафиксировала превышение нормы жесткости», - прокомментировал ситуацию главный инженер «Горводоканала» Андрей Алябьев.

В то же время он не стал отрицать наличие проблемы кальцинации. «Мы изучаем новые технологии по смягчению воды, просчитываем необходимые вложения и ищем пути решения данной проблемы», - отметил главный инженер.

Руководитель «Псковских тепловых сетей» Александр Коростелев отметил, что из-за жесткости воды страдает отопительное оборудование. «Раньше мы проводили химическую очистку теплонагревателя раз в год. Теперь же необходимо несколько раз разбирать его и очищать от накипи», - рассказал он. По его словам, особенно остро это ощущается в отопительный сезон, так как при нагревании воды увеличивается количество отложений.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в качестве возможного решения проблемы предложил «Горводоканалу» подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода». Он рассказал, что для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу.

По итогам обсуждения исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поручила составить резолюцию с проработанными вариантами по смягчению воды и произвести необходимые расчеты для участия в проекте «Чистая вода».

Летом состоялись депутатские выезды на «Горводоканал», «Псковские тепловые сети» и «Банно-прачечный комбинат» с целью знакомства с работой предприятий и контролем расходования средств, выделяемых на их развитие из различных источников, в том числе из бюджета Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
03 октября 2019
Выдавать иностранным туристам многократные визы на въезд в Россию предложили депутаты Северо-Запада
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
03 октября 2019
Приставки для цифрового телевидения разыграют среди жителей Дедовичского района 5 октября
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»
03 октября 2019
Создательница приюта «Дом белого аиста» в Гдовском районе номинирована на «Народное признание»
Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области
03 октября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
03 октября 2019
Бывший участковый может стать председателем Гдовского районного Собрания
Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО)
03 октября 2019
Что делать, чтобы не обращаться к врачам: ПАИ-live с Марией Отрадновой (ВИДЕО)
Александр Братчиков стал координатором проекта «Городская среда»
03 октября 2019
Александр Братчиков стал координатором проекта «Городская среда»
Пётр Алексеенко: Уход Виктора Дули - большая утрата для нас
03 октября 2019
Пётр Алексеенко: Уход Виктора Дули - большая утрата для нас

Идет загрузка...