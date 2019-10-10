Мужчина на кухне — 3.0. №20. Обед холостяка от Дмитрия Цопова

10:57, 10 октября 2019, ПАИ

Героем проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» стал активист движения «Убитые дороги Пскова», путешественник и просто талантливый парень Дмитрий Цопов. Из предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» макароны со свининой, а также рассказал о вкусе «тысячелетних яиц» и жуков, объяснил, почему считает псковских чиновников «динозаврами» и зачем начальнику ОГИБДД Пскова Владимиру Папорту нужен отпуск в Европе.

Сегодня мы будем готовить обед холостяка. У меня был период в жизни, когда жил один. И в то время остро стоял вопрос о таком питании, чтобы еда была простой, вкусной и нажористой!

Так вот, сегодняшнее блюдо я придумал сам. Особенность в том, что его можно приготовить сразу на неделю. Запечем в фольге свинину, а гарниром станут макарошки!

О желании готовить

Честно говоря, я ленюсь готовить, но люблю это делать. У меня хорошо получается шашлык. Особого секрета нет, самое главное — не пережарить! И, конечно, нужно использовать свежее мясо, например, свиную шею. Желательно, чтобы оно не было замороженным.

На трассе питаться не так дорого. Шашлык из баранины, например, на Кавказе стоит от 100 рублей. Кстати, если много фур стоят у придорожного заведения, значит там очень вкусно. Дальнобойщики точно знают, где самый вкусный шашлык!

Дома обычно готовлю мясо — запекаю, жарю, варю, парю и так далее. Самое вкусное блюдо, как я считаю, мясное. Но не всегда получается приготовить ребра: они выходят сухими или наоборот недожаренными/недоваренными.

О тайской и бурятской кухнях

Я прожил в Таиланде год и, естественно, попробовал тамошнюю кухню. Честно говоря, тайская еда мне не особо зашла. Уж слишком острая и специфическая. Азиатская кухня, в целом, на любителя.

Например, в одном из тайских магазинов я встретил так называемые «тысячелетние яйца» — это яйца с белком черного цвета и с зеленым сгнившим желтком. Их выдерживают в земле, в которой они «правильно» перегнивают. Такое считается деликатесом. Я, конечно, попробовал: откусил и выплюнул. На большее не хватило.

Есть стереотип, что в Таиланде все едят жуков и личинок. На самом деле, это не так. Местные жители не употребляют их в пищу. Это фишка для туристов, которые видя на рынке жуков и личинок думают, что это местная «кухня». На вкус жуки как жареные семечки. Жуткая гадость, вообще не советую.

Когда с ребятами на велосипедах путешествовали по Европе, изучая велосипедную инфраструктуру, попробовал очередную гадость — сюрстрёмминг (квашеная консервированная сельдь). Это жутко вонючая рыба. Продавщица в Норвегии над нами очень смеялась, когда мы купили банку сюрстрёмминга вместе с — о, боже — молоком.

Мне очень понравилась бурятская еда, когда ездили по России. У бурятов есть суп бухлер, который делается из бараньих ребрышек и стоит всего 100 рублей за огромную порцию. Бурятская кухня, пожалуй, одна из самых вкусных!

О пути в «Убитые дороги»

Когда вернулся из Таиланда в 2014-м, я приехал на дачу, лег на диван и ничего не делал. А на работу надо было устроиться! Тогда мне написала знакомая о том, что депутат Госдумы Александр Васильев набирает команду, чтобы проехать по городам России и проконтролировать исполнение «майских указов» президента. Нужен был журналист, а у меня был соответствующий опыт, поскольку ранее работал внештатным корреспондентом в «Комсомольской правде». Случайное стечение обстоятельств и я оказался в этой поездке, организованной Общероссийским народным фронтом.

После этого рабочего путешествия я полюбил Псков еще больше! Если сравнивать наш город с другими, аналогичными по численности населения, то у нас всё очень круто!

В Пскове, кстати, добавлено порядка 300 дорог на карту «Убитых дорог». Самые «рейтинговые» из них уже отремонтированы или включены в план ремонта.

О дорогах и о том, почему некоторые чиновники — «динозавры»

Мы бьемся за эти пешеходные переходы, хотим сделать город безопасным, удобным и красивым. Хотим, чтобы заборов [металлических дорожных ограждений], которые портят исторический облик Пскова, было меньше. Хотим сделать велодорожки. И постоянно на встречах с чиновниками мы встречаем препятствия. В этом случае и напрашивается слово, что они — «динозавры».

В Европе уже все давно поняли, как нужно сделать, чтобы города были удобными. Поэтому нашим чиновникам и сотрудникам ГИБДД нужно всего лишь перенять этот положительный опыт.

Вообще, хочется Владимира Папорта отправить в отпуск в европейские страны. Он нас слышит, но все время прикрывается ГОСТами и нормативами. Честно говоря, особой обратной связи нет. Как мне кажется, надо сделать волевое решения и посмотреть на опыт других городов. При этом отталкиваться от самого главного показателя — снижения смертности и аварийности на дорогах, а не ждать, пока изменятся ГОСТы и нормативы, большинство из которых уже устарели.

Например, в Перми и Белгороде есть очень хорошие городские решения, где в первую очередь внимание уделяется не автомобилисту, а пешеходу. Если псковские чиновники поймут, что в городе главные пешеходы, а не автомобилисты, тогда будет переосмысление «дорожных ценностей», и город станет удобным и уютным.

Сейчас появилась новая молодая команда, пришел новый председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Все должно поменяться в лучшую сторону. Уже на дороги стали выделяться большие деньги, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предлагаю на следующий год посмотреть, какими они будут.

Качественными дороги вроде как становятся, а на счет безопасности есть вопросы. Недавно, например, на Октябрьском проспекте пешеходный переход убрали. А можно было взять опыт Белгорода, Перми, и поставить там островок безопасности. Хотя, нам в администрации сразу бы сказали, что это приведет к заторам, пробкам. Так пусть приводит! Нужно пересаживаться на велосипеды, общественный транспорт, ходить больше пешком.

А дорожные ограждения — заборы наши — при ДТП как шрапнель разлетаются, причиняют вред уже окружающим. По большому счету, они не сдерживают автомобиль, а тот пешеход, который хочет перейти дорогу, он и через забор перемахнет. Можно же использовать красивые ограждения: деревянные конструкции, кусты. Это не так дорого, как кажется.

О музыке

Я играю на гитаре в музыкальном коллективе «42». Это мужской клуб по интересам — поиграть музыку раз в неделю и выпить виски, пошутить шутки, дернуть струны. Играем каверы из 70-х — 80-х, фильмов Тарантино. Давно не выступали, сейчас материал наигрываем в виде «инструментальных многоходовочек». Играл раньше, кстати, вместе с Александром Григорьевым.

«42» — это ответ суперкомпьютера по итогам семи с половиной миллионов лет вычислений на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого из книги Дугласа Адамса «Автостопом по Галатике».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Рецепт (на 7 порций)

Укладываем в противень фольгу, потому что отмывать его от жира — скучное занятие. Фольга — это самый главный ингредиент, потому что в ней у нас будет готовиться мясо.

Делаем из нее, укладывая листы один на один, подобие лукошек, в которые затем положим мясо. Сделаем 7 лукошек по количеству дней в неделе.

Отрезаем небольшие кусочки. Обязательно нужно брать свиную шею — самую вкусную часть. Мясо стоит понюхать. Оно, как правило, когда свежее, всегда вкусно пахнет.

Кладем по несколько кусочков мяса в подготовленные лукошки.

Немножко польем маслом.

Добавим к мясу черный молотый перец.

Нарежем лук. Обычно люди плачут, когда нарезают лук, но если на глазах контактные линзы, то это беда обходит стороной!

Разложим лук по лукошкам.

Добавим в лукошки помидоры, грибы, розмарин и соль.

Ставим лукошки на противень, который отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Ждем готовности.

Теперь параллельно можно отварить макарошки.

По готовности перекладываем содержимое лукошек к макаронам.

Добавляем соленый огурчик. Получается тот самый обед холостяка! Вкуснотища!

Отлично, я считаю!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!