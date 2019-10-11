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Общество

Ночные «Ласточки» будут курсировать между Псковом и Петербургом с 1 ноября

Ночные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 1 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Данный вопрос прорабатывался властями области и лично губернатором Михаилом Ведерниковым с руководством РЖД.

Дополнительная пара ночных электропоездов назначена в связи со стабильно высоким спросом у пассажиров на «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом.

Ночные «Ласточки» № 815/816 в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) будут курсировать каждый день. Из Пскова поезд будет отправляться в 22:40, прибывать в Петербург – в 2:10. «Ласточка» из северной столицы поедет в 23:00, в Пскове она будет в 3:00. Остановки – в Гатчине, Луге, Плюссе, Стругах Красных.

На данный момент между Псковом и Санкт-Петербургом курсирует три пары поездов «Ласточка», они отправляются во встречном направлении утром, днем и вечером.

Билеты на ночные поезда уже есть в продаже. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса на выбранный рейс. На дополнительную пару электропоездов будут действовать льготы для некоторых категорий граждан. Билеты продаются во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД». Также их можно купить при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Первые «Ласточки» начали курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом с 4 августа 2018 года в рамках договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. С 3 августа по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ездить до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

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