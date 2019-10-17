118 псковичей привлекли к ответственности за незаконную продажу алкоголя

18:07, 17 октября 2019, ПАИ

С января по сентябрь текущего года в Псковской области 118 лиц привлекли к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на координационном совещании по обеспечению правопорядка 17 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Михеева, в первую очередь к административной ответственности привлекали тех, кто продаёт спиртное несовершеннолетним. В этом году таких нарушителей стало на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике также отметил, что в Псковской области усилена практика наказания «рублём». Теперь за повторное нарушение выписываются штрафы сразу хозяевам заведений. По его словам, за 9 месяцев этого года уже были выписаны штрафы на сумму порядка 1 млн 520 тысяч рублей. «Такая мера даёт свой эффект», - подчеркнул Андрей Михеев.

При этом он подчеркнул, что в регионе осталась проблема, когда маленькие магазины закрываются в 21:00, а псевдокафе продолжают торговать спиртным круглосуточно.

В Псковской области борьба с «наливайками» активизирована по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате региона создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении. Какие пути борьбы с «наливайками» уже предложены, читайте здесь>>>. На прошедшем заседании было одобрено предложение об увеличении времени продажи спиртного на два часа: с 10:00 до 22:00.