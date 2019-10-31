Мужчина на кухне — 3.0. №22. Жульен от Константина Якунина

09:40, 31 октября 2019, ПАИ

Герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» — представитель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Константин Якунин. Из предоставленных гипермаркетом «ЛЕНТА» продуктов он умело приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» жульен с курицей и грибами, а также рассказал о мотоклубе и мотоциклетном движении в целом.

Сегодня с вами псковский мотоклуб «Позитивная механика» и я, его представитель, Константин Якунин приготовлю жульен с курицей и грибами. На открытии и закрытии мотосезона мы обычно делаем плов, но им уже никого не удивишь, поэтому выбор и пал на жульен — довольно-таки интересное блюдо.

Изначально во французской кухне жульеном называли нарезку овощей длиной 5-7 см и толщиной 2 мм. Само же блюдо называлось кокот, поскольку оно подавалось в так называемых кокотницах. Но у нас будет вариант попроще — на сковороде.

Раньше умел, помимо прочего, готовить торты, выпекать кексы и коржи. А сейчас дома готовлю, например, картошку с мясом, макарошки да простую мужскую яичницу. По выходным жарю блинчики.

О железнодорожной профессии

После армейской службы, которую проходил в Калининграде в мотострелковых войсках, в Пскове я стал машинистом железнодорожно-строительной машины. Ремонтировал и строил железные дороги, чем занимаюсь и по сей день.

Один из плюсов этой профессии — бесплатный проезд по железным дорогам страны. А поскольку каждый русский человек должен проехать поездом Москва — Владивосток, то я это и сделал. Путь занимает шесть дней. Самое яркое впечатление, пожалуй, связано с проездом мимо озера Байкал. Незабываемая красота. Кстати, у нас в мотоклубе есть ребята, которые ездили до Владивостока и обратно на мотоциклах.

Об увлечении мотоциклами

Увлечение мотоциклами пришло еще в детстве, когда катался на мопеде, а потом и на «Восходе» дядьки. Всё это было давным-давно, в прошлом веке. Свой первый мотоцикл я купил в послеармейские времена. Это была, конечно же, шестивольтовая JAWA 634. В те далекие годы этот мотоцикл считался самым престижным. Спустя сезона два я поменял его на «Урал», поскольку захотелось мотоцикл чопперного типа.

А сейчас верный конь — внедорожный мотоцикл Suzuki, на котором отъездил уже пятый сезон.

О клубе «Позитивная механика»

В этом году мотоклуб «Позитивная механика» отмечает юбилей — свое 20-летие. В мотоклубе, который в первую очередь создается для организованности мотоциклетного движения, я состою с момента его основания. Сейчас у нас два места дислокации: Лужская, 1 и в Любятово, напротив конечной остановки.

Чтобы вступить в наш мотоклуб, конечно же, нужен мотоцикл и, хотя бы, знания о его устройстве и мотодвижении. Человек должен показать себя, зарекомендовать. После этого ему в торжественной обстановке выдаются «цвета» — нашивки мотоклуба. С другими псковскими мотоклубами у нас хорошие дружеские отношения, основанные на принципах взаимоуважения.

Среди нас есть и молодежь, которая начинает ездить на малокубатурной мототехнике. Самый же старший из нас — основатель мотоклуба Александр Бушуев. Всего в «Позитивной механике» состоит пара десятков человек.

У меня к девушкам на мотоциклах положительное отношение, но мотоклубы разных стран мира не берут в свои ряды женщин. Существуют, конечно, женские объединения. Наш клуб лояльный и нет понятий, запрещающих принимать женщин. Но не каждая женщина-мотоциклист может вступить в наши ряды.

После окончания мотосезона кто-то живет своей зимней жизнью, а кто-то готовит мотоцикл к новому. Собрания в мотоклубе проводятся раз в одну-две недели.

О мотодвижении и безопасности на дорогах

Мотосаммиты проводим с середины «нулевых». На них могут попасть и люди не на мотоциклах. Нет такого, что въезд на территорию мотосаммита предусматривает наличие мотоцикла. Можно и на автомобиле приехать, и пешком прийти.

Как и на всех мотофестивалях на мотосаммите проводятся разнообразные конкурсы и концерты. Приезжают байкеры из зарубежья, Санкт-Петербурга, Москвы и Урала. В этом году было не такое большое количество людей — подвела погода.

Кстати, псковская фолк-панк группа «Капитан Смоллет» — это всегда званые гости на наших мероприятиях. Лидера группы Александра Григорьева 20 лет назад учил игре на гитаре — показал ему основные аккорды, а дальше он всего достиг сам. Можно сказать, сподвиг его на музыку.

А что касается мотобаров, они в Пскове были и есть. Сейчас, например, работает неплохой бар «Нора».

Были и такие моменты в жизни, когда падал с мотоцикла. Это привело к тому, что я стал более осторожный, внимательный и опытный. По большей части, падал на спортивных мотоциклах, когда был молодым, поэтому завязал с такой быстрой мототехникой. К чему эти скорости в 200 км/ч? Сотни достаточно на трассе.

Экипировка, безусловно, нужна — она спасает при падениях, фирменная может стоить и 500, и 1000 евро, и даже больше.

Нужен ли Пскову мотобатальон, пусть решает руководство ГИБДД. Если бы мне предложили работать в мотобатальоне, с удовольствием бы принял приглашение, поскольку я из старых опытных мотоциклистов за безопасное движение. Мотоцикл — это свобода, но не от правил дорожного движения.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Рецепт (на 5 порций)

Начнем с нарезки лука.

Затем приступим к нарезке грибов.

Перейдем к курице.

А теперь начнем жарить! Начнем с лука.

Обжарив лук, отправляем в сковороду грибы. Ждем, пока выпарится влага.

Закидываем мясо. Перемешиваем. Жарим до готовности.

Солим.

Посыпаем перчиком.

Заливаем упаковку сливок в сковороду. Тушим без крышки.

Натрем пармезан.

Добавляем сыр в сковороду.

Нарежем огурцы и помидоры для украшения блюда.

Выложим листья салата, огурцы и помидор на тарелку.

А теперь отправляем на тарелку жульен. Украшаем петрушкой.

Готово!

Получилось вкусно!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «ЛЕНТА» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!