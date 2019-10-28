0
10:09
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
18:38
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра
10:21
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
20:01
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
09:49
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Еще новости
Происшествия

Двух грибников искали в лесах Гдовского района 26 сентября

26 сентября в Гдовском районе искали двух заблудившихся в лесу грибников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В лесном массиве в районе деревни Сельцы потерялся 80-летний мужчина. Грибника удалось обнаружить сотрудникам поисково-спасательного отряда города Гдова. В этот же день спасатели выезжали на поиски человека в районе деревни Слудка. Заблудивший вышел из леса самостоятельно.

В октябре в МЧС регулярно поступали заявки от полиции на помощь в оказании поисков пропавших в лесах Псковской области. Так, 20 октября в Гдовском районе в лесном массиве искали 57-летнюю женщину, а 13 октября в Печорском районе - 15-летнего подростка, который заблудился в лесу во время сбора клюквы. Они сами нашли дорогу домой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
28 октября 2019
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра
27 октября 2019
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра 2
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
27 октября 2019
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
24 октября 2019
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
19 октября 2019
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда 1
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела

Идет загрузка...