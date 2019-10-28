Двух грибников искали в лесах Гдовского района 26 сентября

09:09, 28 октября 2019, ПАИ

26 сентября в Гдовском районе искали двух заблудившихся в лесу грибников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В лесном массиве в районе деревни Сельцы потерялся 80-летний мужчина. Грибника удалось обнаружить сотрудникам поисково-спасательного отряда города Гдова. В этот же день спасатели выезжали на поиски человека в районе деревни Слудка. Заблудивший вышел из леса самостоятельно.

В октябре в МЧС регулярно поступали заявки от полиции на помощь в оказании поисков пропавших в лесах Псковской области. Так, 20 октября в Гдовском районе в лесном массиве искали 57-летнюю женщину, а 13 октября в Печорском районе - 15-летнего подростка, который заблудился в лесу во время сбора клюквы. Они сами нашли дорогу домой.