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Общество

Сильный ветер повредил кровлю Дновского филиала Псковпассажиравтотранса

Кровлю здания Дновского филиала ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» повредил сильный ветер 27 октября, сообщил Псковскому агентству информации начальник административно-хозяйственной службы Псковпассажиравтотранса Александр Лиханский.

«Директор филиала оценить ущерб не может, поэтому завтра поеду смотреть», — отметил он. Кроме этого, из-за непогоды вылетели несколько стёкол в столовой предприятия на улице Леона Поземского,123 в Пскове. «Это будет устранено в течение трёх часов», — заверил Александр Лиханский.

Автопарк предприятия шквальный ветер не повредил. «Мы заранее готовились к непогоде и всё закрепляли, поэтому у нас более-менее всё нормально», — добавил начальник административно-хозяйственной службы.

27 октября по Псковской области прошел штормовой фронт, который оставил без электроэнергии десятки населенных пунктов. Энергетики работают в усиленном режиме. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам быть осторожными во время непогоды.

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