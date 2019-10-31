Устранены основные последствия сильного ветра в Пскове

16:48, 31 октября 2019, ПАИ

В Пскове устранили основные последствия сильного ветра, который проходил в регионе 27 октября. Об этом было объявлено в ходе совещания в управлении городского хозяйства администрации Пскова 31 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представитель единой дежурно-диспетчерской службы Пскова (ЕДДС) сообщил, что штормовое предупреждение о надвигающейся стихии поступило в 13:05, самая сильная фаза непогоды пришлась на 19:00, когда порывы ветра достигали 19 метров в cекунду.

По состоянию на 27 октября было известно о 39 упавших или расколовшихся от сильного ветра деревьях, на следующий день их количество выросло до 54, а 29 октября в списках ЕДДС Пскова было 76 таких адресов. При этом 5 деревьев обрушились на автомобили, припаркованные во дворах на зеленой зоне, столько же - на сети газоснабжения, 3 - на жилые дома, 18 - на проезжую часть. Все деревья, препятствовавшие транспортному сообщению, были оперативно убраны с дорог в первый же день, отметил представитель ЕДДС службы Пскова.

Также в ЕДДС Пскова поступили 35 обращений на отсутствие электроснабжения в разных районах города, из них 15 были связаны с обрывом проводов. В домах по улице Льва Толстого электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, полностью ликвидировать последствия стихии в Пскове энергетикам удалось к 30 октября.

Кроме того, из-за сильного ветра были повреждены 6 светофорных объектов, повалены 16 дорожных знаков. К настоящему времени 5 светофоров уже работают, знаки восстановлены. Также на некоторое время была обесточена котельная, обслуживающая район Лесхоза, но подачу электроэнергии удалось оперативно возобновить, и сейчас она вновь подает тепло в обслуживаемые дома.

27 октября на Псковскую область обрушился сильный ветер, в результате которого несколько районов области остались без света, а в Пскове, в частности, были повалены деревья, рекламные билборды. Из-за сильного ветра две женщины получили травмы. Фоторепортаж о последствиях урагана можно посмотреть здесь>>>, а видео - здесь>>>