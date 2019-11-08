Следовавшая из Пскова в Петрозаводск «Ласточка» второй раз за неделю задержалась в пути

10:24, 08 ноября 2019, ПАИ

Скорый поезд «Ласточка», который связывает Псков, Новгород и Петрозаводск, второй раз за неделю задержался в пути. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, к 0:30 8 ноября задержка состава превышала полтора часа.

Причиной опоздания поезда стали особые метеоусловия, которые в ночь на 8 ноября отразились на работе контактной сети в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги. Диспетчерский аппарат железной дороги принял меры для минимизации времени опозданий по прибытии на станции назначения.

Октябрьская магистраль извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства и призвала следить за объявлениями на станциях и в поездах.

Поезд «Псков – Новгород – Петрозаводск» задержался в пути в ночь на 6 ноября. Тогда задержка состава превысила три часа, а причиной также были погодные условия.

В тот же день из-за сбоя в работе устройств контактной сети на Октябрьской железной дороге не прибыл вовремя скорый поезд «Ласточка», следовавший из Пскова в Санкт-Петербург. Состав, выехавший в 20:15, приехал на Балтийский вокзал только в 4:30.

«Ласточка» между Псковом, Новгородом и Петрозаводском была запущена 22 февраля. Из Пскова она отправляется в 13:07, приезжает в Петрозаводск в 10:44 следующего дня, обратно выходит в 0:24, в Псков прибывает в 21:50.