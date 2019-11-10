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Общество

Последствия сильного ветра устраняют на Гремячей башне в Пскове

Здесь и далее фотографии комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

На Гремячей башне в Пскове по инициативе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проводятся работы по устранению последствий сильного ветра, порывы которого 27 октября достигали 21 метра в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Тогда из-за непогоды была частично сорвана кровля оборонительного сооружения. Сейчас рабочие занимаются заменой гнилых стропил. Для консервации башни кровлю планируется восстановить до снегопада и морозов.

 Сильный ветер обрушился на регион 27 октября. В результате несколько районов области остались без света, в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. В результате усиления ветра травмы получили два человека.

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