Последствия сильного ветра устраняют на Гремячей башне в Пскове

19:06, 10 ноября 2019, ПАИ

На Гремячей башне в Пскове по инициативе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проводятся работы по устранению последствий сильного ветра, порывы которого 27 октября достигали 21 метра в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Тогда из-за непогоды была частично сорвана кровля оборонительного сооружения. Сейчас рабочие занимаются заменой гнилых стропил. Для консервации башни кровлю планируется восстановить до снегопада и морозов.

Сильный ветер обрушился на регион 27 октября. В результате несколько районов области остались без света, в Пскове были повалены деревья, рекламные билборды, в нескольких домах выбило окна и сорвало часть кровли. В результате усиления ветра травмы получили два человека.