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Общество

Елена Полонская вступила в должность главы Пскова

Елена Полонская официально вступила в должность главы Пскова. Инаугурация состоялась 25 ноября в Городском культурном центре, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская приняла присягу на верность и служение Пскову и его жителям. 

Поздравить главу Пскова со вступлением в должность пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Представители Псковской епархии зачитали поздравительный адрес от митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская отметила, что Елена Полонская стала первой в истории Пскова женщиной-главой. «Я уверена, что вы сможете сохранить то, что уже наработано, вы сможете создать многое для благополучия жителей», - сказала она и пожелала крепкого здоровья, терпения, силы духа, благополучия и удачи во всем.

Предыдущий глава Пскова Иван Цецерский в мае досрочно сложил свои полномочия. Тогда Елена Полонская стала и. п. главы города.

13 ноября на сессии Псковской городской Думы она была избрана главой города.  Елену Полонскую поддержали 22 депутата

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