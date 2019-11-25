Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
В Псковском районе отремонтировали трассу Псков – Ваулино – Торошино в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок привели более 10 километров дороги. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на своей странице в социальной сети Facebook.
На дороге полностью заменили изношенное асфальтовое покрытие: в течение нескольких лет местные жители жаловались на его неудовлетворительное состояние, а проведенный ямочный ремонт не изменил ситуацию.
Ремонт провели специалисты Псковавтодора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение трассы Псков – Ваулино - Торошино в порядок было выделено около 120 млн рублей.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролировал ход ремонта автотрассы.