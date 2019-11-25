0
14:51
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
13:17
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
12:00
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
11:47
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
10:35
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
10:17
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
10:01
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе

Фото: Борис Елкин

В Псковском районе отремонтировали трассу Псков – Ваулино – Торошино в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок привели более 10 километров дороги. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на своей странице в социальной сети Facebook.

На дороге полностью заменили изношенное асфальтовое покрытие: в течение нескольких лет местные жители жаловались на его неудовлетворительное состояние, а проведенный ямочный ремонт не изменил ситуацию.

Фото: Борис Елкин

Ремонт провели специалисты Псковавтодора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение трассы Псков – Ваулино - Торошино в порядок было выделено около 120 млн рублей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролировал ход ремонта автотрассы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
25 ноября 2019
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
25 ноября 2019
Трассу Ваулино – Торошино отремонтировали в Псковском районе
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
25 ноября 2019
Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
25 ноября 2019
Александр Котов пожелал Елене Полонской оправдать высокое доверие честной работой
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
25 ноября 2019
Елена Полонская вступила в должность главы Пскова
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
25 ноября 2019
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников: Хотелось бы больше времени проводить с семьей
25 ноября 2019
Михаил Ведерников: Хотелось бы больше времени проводить с семьей

Идет загрузка...