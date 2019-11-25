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В Пскове возбуждено уголовное дело в связи с нападением на врача детской областной больницы

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по Псковской области.

Фото: СУ СКР по Псковской области

По версии следствия, днем 25 ноября 2019 года подозреваемый пришел в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Ранее сообщалось, что врач была госпитализирована. Медики оценили состояние коллеги как средней степени тяжести. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку обеспечения мер безопасности во всех медучреждениях региона.

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