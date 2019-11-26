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Общество

Андрей Михеев о заводе «Титан-Полимер»: Инвестор открыт и ничего не скрывает

«Инвестор открыт и ничего не скрывает», — прокомментировал строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 26 ноября.

Он подчеркнул, что представители завода готовы общаться с разными группами населения, не ограничивая свой круг, и дают полную информацию. Андрей Михеев напомнил, что есть договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с инвестором, заключено соглашение об экологическом сотрудничестве.

Очередным этапом сотрудничества Андрей Михеев назвал обнародованные результаты экспертиз. По его словам, в промышленности региона за последнее время это первый проект, который вызвал такой интерес.

 Андрей Михеев подчеркнул, что статус резидента особой экономической зоны «Моглино» предполагает определенные эффекты для экономики. Первый этап строительства завода «Титан-Полимер», отметил он, пополнит бюджет на 8 млрд рублей. Председатель комитета заверил, что инвестиции останутся в регионе, и будут работать на экономику области.

При этом Андрей Михеев обратил внимание, что никто пожизненно не освобождает резидентов от уплаты налогов, а льготы различают по срокам действия.

Председатель комитета пояснил, что «Титан-Полимер» планирует получать прибыль с 2021 года. Он уточнил, что первые 5 лет бюджет не будет получать поступлений по налогу на прибыль, а с 2026 года у завода запланировано зачисление этого налога в областной бюджет.

24 ноября региональный штаб Общероссийского народного фронта России принял решение создать общественную экспертную группу по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе. Ее возглавит председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Псковской области, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов. 

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