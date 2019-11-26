0
19:53
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
17:13
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
15:45
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
15:19
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
14:36
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
14:14
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
12:06
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Еще новости
Общество

Виктор Мусатов доложил Минприроды о реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов доложил заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Мураду Керимову о реализации национального проекта «Экология» и федеральных проектов в его составе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Совещание Минприроды России с субъектами РФ, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, прошло 25 ноября в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии также участвовали заместитель главы Минприроды Елена Панова, руководитель ведомственного проектного офиса министерства Дмитрий Галанкин, представители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия, Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Псковскую область представили Виктор Мусатов, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области Ирина Васильева, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Колесников.

Целевые показатели по федеральному проекту «Сохранение лесов» практически во всех регионах на сегодняшний день достигнуты. Закуплена лесопожарная и специализированная техника, увеличена площадь лесовосстановления, как на арендованных лесных участках, так и на лесных участках, не переданных в аренду. Идет формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках с вырубленными и погибшими лесными насаждениями. Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области

В ходе совещания все вопросы детально обсуждались, министерство взяло их на контроль. «Возникающие трудности будем преодолевать совместно, отрабатывать в рабочем порядке с каждым субъектом РФ», – подытожил Мурад Керимов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
26 ноября 2019
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
26 ноября 2019
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
26 ноября 2019
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
26 ноября 2019
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
26 ноября 2019
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
26 ноября 2019
Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
26 ноября 2019
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области
26 ноября 2019
Расширить список магазинов-участников программы «Подарок новорождённому» планируют в Псковской области

Идет загрузка...