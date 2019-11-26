Виктор Мусатов доложил Минприроды о реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области

17:50, 26 ноября 2019, ПАИ

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов доложил заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Мураду Керимову о реализации национального проекта «Экология» и федеральных проектов в его составе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Совещание Минприроды России с субъектами РФ, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, прошло 25 ноября в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии также участвовали заместитель главы Минприроды Елена Панова, руководитель ведомственного проектного офиса министерства Дмитрий Галанкин, представители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия, Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Псковскую область представили Виктор Мусатов, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области Ирина Васильева, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Колесников.

Целевые показатели по федеральному проекту «Сохранение лесов» практически во всех регионах на сегодняшний день достигнуты. Закуплена лесопожарная и специализированная техника, увеличена площадь лесовосстановления, как на арендованных лесных участках, так и на лесных участках, не переданных в аренду. Идет формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках с вырубленными и погибшими лесными насаждениями. Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области

В ходе совещания все вопросы детально обсуждались, министерство взяло их на контроль. «Возникающие трудности будем преодолевать совместно, отрабатывать в рабочем порядке с каждым субъектом РФ», – подытожил Мурад Керимов.