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Общество

«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем

Андрей Скорков

Напавший на врача-гематолога Ирину Гайдук в Детской областной больнице Андрей Скорков рассказал о произошедшем в суде, сообщает ГТРК «Псков».

«Я не собирался её убивать, я пришёл с ней поговорить, она опять начала орать. Я был на кладбище, потом я не знаю, зачем я туда поехал», - признался мужчина.

 «Вы поехали туда с ножом?» - уточнила корреспондент.

«Нож у меня всегда в кармане, - заявил нападавший. - Я не помню всего этого момента, я даже не помню, как уходил, я не помню момент задержания. Я, видимо, напился потом».

До инцидента 25 ноября Скорков неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления насильственной направленности, к тому же он имеет непогашенную судимость. По мнению прокуратуры, на свободе он может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться от следствия.

Мужчине избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Основной версией случившегося называется желание отомстить медику, которая занималась лечением дочери Скоркова. Девочка скончалась летом этого года.

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