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Политика

Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»

Дмитрий Сопотов после скандального видео сложил с себя полномочия главы Печорского района.

В связи с возбуждением уголовного дела членство экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова в партии «Единая Россия» приостановлено на период проведения следственных мероприятий. Решение принято 28 ноября на заседании местного политсовета районного отделения партии, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России».

«Забота и справедливость - наши главные ориентиры, а по ситуации с Дмитрием Сопотовым могу сказать: партийцы пришли к мнению, что члены «Единой России» должны осознавать меру и степень персональной ответственности за поступки и действия. К нам особое внимание, и наша нравственная планка должна быть выше, чем у остальных», - сказал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». Глава Печорского района принял такое решение после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором он нецензурно пререкался с сотрудниками ГИБДД.

26 ноября собрание депутатов Печорского района приняло отставку Дмитрия Сопотова. Исполняющей полномочия главы района стала его заместитель Марина Егорова.

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