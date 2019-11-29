Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ

17:28, 29 ноября 2019, ПАИ

Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем министра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком на встрече 29 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ОАО «Псковавиа» находится в собственности Псковской области. В бюджете на 2020 год предусмотрены 25 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для поэтапной реконструкции рулежных дорожек, дренажной системы мест стоянок самолётов. Запланировано и строительство нового двухэтажного терминала прилета. Завершается процедура ввода в эксплуатацию светосигнального оборудования. Это позволит принимать самолёты в тёмное время суток.

Михаил Ведерников сообщил, что регулярные полеты из Пскова осуществляются в Москву и Сочи. Загрузка рейса «Псков — Сочи — Псков» составляет 90%, «Псков — Москва — Псков» — 95%. Планируется, что с 2020 года авиасообщение с Москвой станет ежедневным.

Возможно, в маршрутной сетке появятся авирейсы в Симферополь, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу. Губернатор с замминистра также обсудили возможность включения региональных авиамаршрутов в Приказ Росавиации на субсидирование направлений из федерального бюджета.

Вопрос улучшения транспортной доступности находится на личном контроле губернатора Псковской области. Усилиями главы региона восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, организован регулярный авиарейс в Сочи.