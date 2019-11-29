0
20:50
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
17:28
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
17:05
47-летнюю псковичку ищут родственники
16:58
Ушли и не вернулись: Кого разыскивают полицейские в Псковской области
16:32
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
15:57
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
15:28
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
Еще новости
Общество

Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ

Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем министра транспорта Российской Федерации Александром Юрчиком на встрече 29 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ОАО «Псковавиа» находится в собственности Псковской области. В бюджете на 2020 год предусмотрены 25 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для поэтапной реконструкции рулежных дорожек, дренажной системы мест стоянок самолётов. Запланировано и строительство нового двухэтажного терминала прилета. Завершается процедура ввода в эксплуатацию светосигнального оборудования. Это позволит принимать самолёты в тёмное время суток.

Михаил Ведерников сообщил, что регулярные полеты из Пскова осуществляются в Москву и Сочи. Загрузка рейса «Псков — Сочи — Псков» составляет 90%, «Псков — Москва — Псков» — 95%. Планируется, что с 2020 года авиасообщение с Москвой станет ежедневным.

Возможно, в маршрутной сетке появятся авирейсы в Симферополь, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Анапу. Губернатор с замминистра также обсудили возможность включения региональных авиамаршрутов в Приказ Росавиации на субсидирование направлений из федерального бюджета.

Вопрос улучшения транспортной доступности находится на личном контроле губернатора Псковской области. Усилиями главы региона восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, организован регулярный авиарейс в Сочи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
29 ноября 2019
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
29 ноября 2019
Модернизацию аэропорта в Пскове обсудил Михаил Ведерников в Минтранспорте РФ
47-летнюю псковичку ищут родственники
29 ноября 2019
47-летнюю псковичку ищут родственники
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
29 ноября 2019
Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
29 ноября 2019
Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
29 ноября 2019
Художественный колледж планируется открыть в Пскове
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
29 ноября 2019
Совещание по вопросу реализации нацпроектов проводит Вера Емельянова в Великих Луках
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»
29 ноября 2019
Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»

Идет загрузка...