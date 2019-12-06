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Общество

Блогер Олеся Рябцева: Количество подписчиков не является показателем популярности телеграм-каналов

Количество подписчиков не является показателем популярности телеграм-каналов, заявила журналист, блогер Олеся Рябцева в ходе лекции в рамках второго Псковского медиафорума 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, в Телеграме важно не количество, а качество: «Например, твой телеграм-канал читают 3,5 человека, но они работают в администрации президента».

Она также считает, что можно запросто попасть в федеральную повестку и в большие каналы вне зависимости от места жительства, если скидывать интересные ссылки и данные.

Олеся Рябцева добавила, что журналистам важно пытаться сохранить объективную точку зрения: если они находятся в информационной повестке, то нужно читать всё и быть подписанными даже на «вражеские» каналы.

Медиафорум проходит на площадке ПсковГУ, он собрал порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Поддержку в проведении мероприятия оказали администрация Псковской области, ПсковГУ и благотворительный фонд Княгини Ольги.

ПАИ ведет прямую трансляцию  с места проведения медиафорума. 

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

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