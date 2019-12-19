Повалило деревья и дорожные знаки: Псковичи делятся фотографиями последствий сильного ветра

15:50, 19 декабря 2019, ПАИ

На Псков и область обрушился сильный ураганный ветер 18 декабря. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В воздух поднимались ветки, срывались рекламные баннеры.

Городские коммунальные службы ликвидируют последствия сильного ветра в наступлением утра.

Сильнее всего в Пскове пострадали зеленые насаждения. В частности, на улице Госпитальной возле ветеранского госпиталя дерево упало на машину, а возле Гремячей башни дерево повисло на проводах. Всего из-за сильного ветра в городе упали 12 деревьев и пострадали 5 автомобилей.

Сильного ветра не выдерживали и дорожные знаки – два были повреждены. В частности, дорожные знаки упали из-за ветра в Ваулиных Горах. Также в Пскове ураган повредил 3 светофора, один из них упал на перекрестке улиц Балтийской и Рижского проспекта.

Сильный ветер частично повалил столбы линий электропередач, распределительные щиты, по ряду адресов порвал провода. На улице Рокоссовского, 9а ветром сдуло остекление балкона, а на улице Белинского на крышу здания ветер перенес шифер и строительный мусор.

Кроме того, в городе ветер сорвал несколько новогодних украшений, в том числе на мосту 50-летия Октября, а также повалил новогоднюю ёлку, которая была установлена у гипермаркета «Лента» на улице Труда.

На улице Кузбасской дивизии, 12 ветер сорвал с крыши часть вентиляции, оказались повреждены 2 автомобиля, а на стадионе «Машиностроитель» со стороны улиц Кузнецкой и Гражданской - забор из металлопрофиля.

Кроме того, из-за сильного ветра частично обрушился двухэтажный дом №7а на улице Труда, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время завалы разбирает его собственник. Он планирует в течение дня разобрать второй этаж полностью, а первый - затянуть баннером на усиленных конструкциях.

Также из-за шторма на 2,5 часа опоздал скоростной поезд «Ласточка» №812, следовавший по маршруту Псков - Санкт-Петербург.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас отметил, что ситуацию с поврежденными дорожными знаками удалось нормализовать к полуночи. Работа над ликвидацией остальных последствий сильного ветра в настоящее время продолжается силами аварийных и коммунальных служб.

В октябре сильный ветер уже бушевал в Пскове и области. Тогда несколько районов остались без света, а в столице региона, в частности, были повалены деревья, рекламные билборды, две женщины получили травмы.