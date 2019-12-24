«Йо-хо-хо, ублюдок!»: от боевиков до хорроров - семь культовых фильмов на новогодние каникулы

21:53, 24 декабря 2019, ПАИ

Судя по всему, на новогодних каникулах в кинотеатрах ловить будет особо нечего: «Звездные войны», на которых была вся предновогодняя надежда, окончательно испортились - снова давят на нас ностальгией и больше не вызывают необходимых эмоций; в скором времени еще накроет «Союз спасения» - отечественный помпезно-пафосный, пропагандистский эпик о декабристском восстании 1825 года, который уже громят критики; «Вторжение» - сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука, очередная его попытка создать дорогой, достойный отечественный блокбастер – тоже, в общем, не внушает уверенности и доверия. Поэтому кинообозреватель ПАИ Муслим Камалов подготовил подборку из семи старых культовых лент, которые, возможно, принесут большее удовольствие и создадут действительно необходимое новогоднее настроение.

«Один дома»/ Home Alone, 1990

Сложно представить Новый год или Рождество без этой изумительной картины Криса Коламбуса. Сюжет «Один дома», всенародно любимого фильма, вероятно, выучен уже всеми наизусть, но для закрепления, напомним: огромная семья Маккаллистеров за несколько дней до Рождества и Нового года задумала провести праздники в Европе, но, опаздывая с утра на авиарейс, в спешке забыла Кевина (Маколей Калкин), одного из детей, дома. Накануне вечером Кевин поссорился с родителями из-за пустяков и подставившего его старшего брата-раздолбая Базза (Девин Рэтрей), заявив, что мечтает остаться один, чтобы «все пропали». Наутро так и случилось, но долгожданное одиночество Кевина совпало с одним крайне неприятным событием: в городе, в сезон праздничных отпусков и каникул, начали орудовать двое грабителей Гарри (Джо Пеши) и Марв (Дэниел Стерн).

Культовый статус эта превосходная лента получила не сразу и, если копнуть немного вглубь истории создания «Один дома», то выяснится, что у фильма на самом деле была весьма непростая производственная судьба. Если кратко: его могло вовсе не быть. Дело в том, что студия Warner Bros. не хотела запускать фильм в производство – продюсеров смутил окончательный бюджет в 14,7 млн долларов (стартовый составлял $10 млн), при этом все уже было подготовлено к съемкам: в заброшенной школе в Чикаго построили декорации интерьеров того самого дома, а съемочная группа распределилась по отделам в классах и ждала отмашки. Проект в итоге закрыли. Но в один из дней случилось настоящее чудо: сценарист Джон Хьюз встретился с главой 20th Century Fox Джо Ротом, который поинтересовался, как продвигаются съемки перспективной картины. Когда же выяснилось, производство фильма отменили из-за финансовых проблем с Warner Bros, Рот, после того как Хьюз рассказал ему сюжет, сразу же предложил перекупить и выпустить картину уже под логотипом Fox.

Фильм увидел свет в 1990 году и сразу же полюбился зрителям: за трогательность, искренность, юмор и превосходный сценарий Джона Хьюза, невероятную игру Маколея Калкина и идею – маленький мальчик познает истинную ценность семьи и начинает по-настоящему верить в Рождественское чудо. Этот малобюджетный фильм, в котором сомневались крупные киностудии и многие продюсеры, в конечном итоге стал неким интернациональным символом Нового года и Рождества.

«Подарок на Рождество»/ Jingle All the Way, 1996

Незатейливая, но невероятно приятная комедия Брайана Леванта с Арнольдом Шварценеггером в образе немного безответственного отца-растяпы, который забывает о просьбе сынишки купить ему в подарок на Рождество и Новый год заветную игрушку – куклу супергероя Турбомена. Спохватившись в последние дни Говард (Шварценеггер) осознает, что Турбомена достать уже практически невозможно: фигурка суперпопулярна в этот сезон, ее в ожесточенных драках между собой расхватывают родители в торговых центрах.

«Подарок на Рождество», конечно, не сыскал такой же популярности, как «Один дома», но это кино, безусловно, растрогает вас, и не только финальным праздничным аккордом. Во всяком случае, всегда приятно посмотреть на то, как еще молодой (но уже достаточно популярный) Терминатор вместе с Джеймсом Белуши дурачатся в настолько душевном, местами, естественно, наивном детском новогоднем фильме.

«Самолетом, поездом, машиной»/ Planes, Trains & Automobiles, 1987

Этому прекрасному фильму должна быть благодарна оскароносная «Зеленая книга» Питера Фаррелли, поскольку она, в общем-то, не только вдохновлена им, но отчасти позаимствовала из него сюжет. Фильм Джона Хьюза со столь длинным названием по его же собственному сценарию рассказывает о двух мужчинах – рекламщике Ниле Пэйдже (Стив Мартин) и продавце колец для душевых штор Дейле Гриффите (Джон Кэнди), которые случайно встретились вместе в аэропорту и обоим необходимо попасть домой в Чикаго – успеть к семьям ко Дню Благодарения. Но как только Нил начинает дружить с Дейлом и вместе с ним отправляется домой, то у него сразу все идет наперекосяк: рейсы отменяют, посреди шоссе сгорает машина, да и к тому же постепенно выясняется, что Дейл – откровенно невыносимый индюк.

Несмотря на то, что события в фильме разворачиваются в канун Дня Благодарения, он идеально подходит и под Новый год из-за своей бесконечной доброты, искренности и праздничной суматошной атмосферы, а истерически смешной дуэт великого комика Стива Мартина и Джона Кэнди делает картину еще более уморительной.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется смотреть ленту в великолепной озвучке Алексея Михалёва. «Хулюлю-мулюлю!»

«Крепкий орешек»/ Die Hard, 1988

Полицейский приезжает в Лос-Анджелес на рождественскую вечеринку, чтобы повидаться с женой, но в итоге попадает в немыслимую передрягу – огромный элитный небоскрёб, на одном из этажей которого и проходит «новогодний корпоратив», захватывают террористы из Германии, которые заглянули не на праздник, а за облигациями, хранящимися в сейфе. Уже этого одного предложения вполне должно хватить для того, чтобы сходу определить, о каком культовом боевике идет речь.

Как и все фильмы, столкнувшиеся со сложностями в непростой период производственных рисков в Голливуде, «Крепкий орешек» не стал исключением: картина режиссера Джона МакТирнана тоже, можно сказать, снималась в «муках». И мало кто знает, что на самом деле фильм основан на книге американского писателя Родерика Торпа «Ничто не вечно» («Nothing Lasts Forever»), а главного героя должен быть играть Фрэнк Синатра, легендарный певец, да-да. По первой работе Торпа – бестселлеру «Детектив» – в 1968 году был снят одноименный и, как оказалось, успешный фильм с самим Синатрой и дальновидные продюсеры захотели продолжения. Оно, к сожалению, появилось в книжном варианте только спустя почти 10 лет, Синатра за это время, естественно, состарился и уже не был столь привлекателен на роль энергичного детектива, грозы преступного мира. Поэтому проект сразу передали в руки МакТирнану, превратившего (пусть и не сразу – режиссер несколько раз отказывался ставить фильм) его в «Крепкий орешек». А Брюс Уиллис, который днем снимался в сериале «Детективное агентство «Лунный свет», а по ночам в «Крепком орешке», стал в итоге мега-популярной звездой, получив самый большой на тот момент гонорар - пять миллионов долларов.

Пусть «Крепкий орешек» и напряженный, местами жестокий и неприятный блокбастер (сцена с осколками разбитого стекла в ступнях офицера Макклейна, кажется, навечно отпечаталась в памяти), картина (а тем более уж вторая часть) все же идеально укладывается в список предновогодних лент. Какой-то по-своему уютный и в то же время захватывающий, зрелищный, переворачивающий привычные законы боевика, где герой – обычный офицер полиции, случайно попавший в передрягу и не желающий быть, собственно, героем с большой буквы, «Крепкий орешек» задал в свое время необходимый тон будущих блокбастеров.

«Рождественская история»/ A Christmas Carol, 2009

Пожалуй, самая удачная и выразительная экранизация повести писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Сюжет киноверсии Роберта Земекиса – близкого друга и коллеги Стивена Спилберга – остался практически нетронутым: это весьма назидательная история рассказывает о лондонском алчном скряге Эбенезере Скрудже, к которому в гости наведываются духи Рождества и призраки почивших друзей в итоге чего героя ждет перевоспитание и очищение. Скрудж осознает, что в жизни есть вещи поважнее денег – семья, дружба и любовь.

Третья экранизация повести Диккенса от Disney обернулась настоящим шедевром: к великолепной «Рождественской истории», где сыграли Джим Керри, Гари Олдман, Колин Фёрт и Робин Райт, а руку к созданию приложил оператор Роберт Пресли (снял, в частности, великолепный «Полярный экспресс») и гениальный композитор Алан Сильвестри, хочется возвращаться каждый Новый год.

«Рождественские каникулы»/ National Lampoon’s Christmas Vacation, 1989

Легкомысленная и дурашливая комедия Джеримая Чечика с Чеви Чейзом в главной роли, снятая, к слову, в доме, принадлежащим когда-то семье Мертау (Дэнни Гловер) в культовой франшизе «Смертельное оружие».

Семейка Гризвольдов решает остаться дома на Рождество и никуда не ехать, но их планы срывает толпа внезапно нагрянувших родственников. Сценарий к фильму (который случился еще перед «Один дома») написал все тот же неугомонный Джон Хьюз и этот семейный фильм, естественно, содержит в себе кучу идиотских ситуаций, в которые попадают герои-недотепы. Кроме того, эта картина той эпохи, когда в рождественских историях еще можно было шутить не только о герпесе, но и вставлять откровенно трэшовые сцены с безумными белками и собаками, крушащими все в доме, а также случайно поджаренными гирляндой кошками.

Немного циничная, дуболомная, но все же веселая рождественская и предновогодняя комедия, которая точно не даст заскучать.

«Черное рождество»/ Black Christmas, 1974

Без хорроров в Новый год и Рождество совсем никак. Этот фильм режиссер Боб Кларк снял по сценарию писателя Роя Мурома, основанном на реальных событиях и городских легендах, когда в канадской провинции Квебек произошли серии убийств девушек.

Студенты Бедфорда потихоньку разъезжаются на Рождественские каникулы. К девушке Барб (Марго Киддер) вечером в дом пробирается мужчина, убивает ее с помощью целлофанового пакета и оставляет мертвой в кресле-качалке на чердаке возле окна. Подруги девушки – Джесс (Оливия Хасси) и Фил (Андреа Мартин) – идут в полицию вместе с отцом убитой, где выясняется, что в городке бесследно пропала не только Барб, но и другие девушки.

С выходом «Черного рождества» в кинематографе родился новый поджанр хорроров – слэшер: к примеру, вдохновившись картиной Кларка, культовый режиссер Джон Карпентер придумал «Хэллоуин». Успех «Черного рождества» не мог не породить ремейки, поэтому на свет, естественно, появились одноименные версии 2006 и 2019 года. В последней, дабы соблюсти все современные общественные тенденции, концепция уже несколько изменена: девушки решают дать отпор серийному убийце.