Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы

14:52, 24 декабря 2019, ПАИ

Бюджет 2020 года позволяет рассчитывать на то, что многие вопросы и проблемы, которые сегодня существуют в Псковской области, будут решены. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на пресс-подходе, комментируя окончательное принятие бюджета региона на 38-й сессии регионального парламента 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов напомнил, что долгое время работала согласительная комиссия, на которой было рассмотрено большое количество обращений граждан. «Все решения по обращениям приняты», — подчеркнул спикер. Он рассказал, что часть решений нашли свое отражение в готовых поправках, которые рассмотрели на сессии, часть — в постановлении, которое приняло областное Собрание депутатов, еще часть — в протоколах заседаний согласительной комиссии.

Председатель Собрания отметил, что с губернатором и администрацией области имеется договоренность о том, чтобы в течение года искать приемлемые решения и дополнительное финансирование по обращениям.

Александр Котов обратил внимание на то, что параметры бюджета сравнимы с фактом исполнения бюджета текущего года. «Надо отметить, что это впервые. Ожидаем, что в течение 2020 года будут значительные дополнительные поступления, и совокупные параметры по доходам нашего областного бюджета, мы ожидаем, будут более 40 млрд рублей. Поэтому можно с удовлетворением отметить устойчивую динамику роста доходных источников, серьезный рост денежных средств, которые мы получаем из федерального бюджета», — добавил он.

«Можно рассчитывать на то, что все обязательства, которые у нас есть, в соответствии с нашим областным законодательством и федеральными законами в 2020 году будут выполнены», — сказал спикер регионального парламента. Однако он подчеркнул, что это не значит, что все проблемы решены, и большое их количество согласительная комиссия держит на контроле.

Александр Котов также указал на существенное увеличение средств дорожного фонда, что позволит отремонтировать большое количество региональных и муниципальных дорог.

«В бюджете следующего года мы обращаем внимание, в том числе, и на проблемы органов местного самоуправления. Хоть чуть-чуть, но всё-таки мы увеличиваем объем средств, которые будут направлены на уличное освещение, что немаловажно, на зарплату муниципальных служащих. Мы об этой проблеме тоже давно говорим», — добавил Александр Котов.