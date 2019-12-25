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Общество

Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото Дарьи Хватковой

У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему Дню спасателя, который отмечается 27 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«У вас почетная и сложная профессия, которая требует профессионализма, отваги, неравнодушия и блестящей физической подготовки, — обратился губернатор к спасателям. — Где бы ни жил человек, в крупном городе или небольшом населенном пункте, он всегда может быть уверен, что в случае беды ему будет незамедлительно оказана профессиональная помощь».

Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские спасатели сохранили контроль за обстановкой в пожарный период и оказали помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне Иркутской области.

«Мне приятно отметить, что ваши усилия замечают на федеральном уровне», — сказал губернатор. Он добавил, что министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зинчев помог, в частности, обновить парк техники в региональном МЧС. Сумма поддержки в ближайший год, по словам губернатора, составит 300 млн рублей.

Затем глава региона вручил медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «За содружество во имя спасения», почетную грамоту и благодарности отличившимся представителям ведомства.

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