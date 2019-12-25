Михаил Ведерников вручил двум псковским школьникам медали «За спасение погибающих на водах»

13:13, 25 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил школьникам Руслану Коноплеву и Ивану Степанову медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Вручение состоялось 25 декабря на торжественном мероприятии по случаю Дня спасателя в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

15-летний ученик псковского естественно-математического лицея № 20 Иван Степанов 19 июня спас ребенка, упавшего в Пскову в районе пешеходного моста. Школьник увидел тонущего мальчика, и не раздумывая прыгнул в воду. Он преодолел сильное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбрался на берег. Ребенок успел наглотаться воды, но Иван Степанов оказал ему первую помощь. 1 ноября в Москве Ивана Степанова наградили медалью «За мужество в спасении». Кстати, юного псковича номинировали на первую общественную премию «Народное признание - 2019».

Другой школьник – Руслан Коноплев вытащил из воды ребенка 29 июля. В этот день группа подростков отдыхала у реки, прыгали по очереди с камня вводу. Один из них начал тонуть. Увидев это, группа подростков разбежалась. Руслан Коноплев не растерялся, бросился в воду и вытащил пострадавшего. Он увидел, что состояние ребенка вызывает беспокойство и проводил его домой, который находился на расстоянии 3 километров. Пострадавшего затем госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.