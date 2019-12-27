Соединительный союз: В Псковской области избран новый руководитель регионального избиркома

21:04, 27 декабря 2019, ПАИ

27 декабря члены Избирательной комиссии Псковской области избрали Игоря Сопова председателем облизбиркома. Это решение было принято, что называется, подавляющим большинством голосов: 12 «за» и 1 «против». Отсутствие анонсированных рядом наблюдателей «скандалов и интриг» при голосовании говорит о том, что в Псковской области действительно наступила новая политическая эра: эра консолидации.

Где ваши ручки?

Заседание избиркома проходило в режиме видеосвязи с ЦИК РФ. И заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев, наблюдавший за происходящим в Пскове, не преминул обратиться к псковским коллегам, заявив, что намечающаяся ротация «вполне правильная», поскольку «с точки зрения избирательных кампаний Псковская область не самый спокойный регион».

Такую оценку область получила из уст члена ЦИК за «большой уровень конкуренции». Тем не менее, подчеркнул Николай Булаев, региональному избиркому «всегда удавалось находить законные решения, которые так или иначе устраивали всех», и своим старшим товарищам он не доставлял проблем, а все вопросы «решались в штатном режиме».

«Уверен, что у Игоря Сопова это получится. Прошу всех голосующих поддержать его кандидатуру», - резюмировал представитель ЦИК.

Тайное голосование сюрпризов не принесло: «за» кандидатуру Игоря Сопова высказались 12 членов избиркома, «против» - 1. Следов применения «цветных ручек» либо каких-либо других форм контроля за результатами волеизъявления членов избирательной комиссии также не наблюдалось.

Консолидируй это

Сам новоиспеченный председатель Избирательной комиссии Псковской области заявил, что в процессе этой короткой выборной кампании в полной мере почувствовал себя в роли кандидата и осознал, «насколько ответственно надо подходить к этой процедуре». «Из 13 членов комиссии 12 проголосовали за меня, один проголосовал против, высказав свою позицию. Я понимаю, что такой плюрализм мнений позволит нам в дальнейшем работать более конструктивно», - выразил надежду Игорь Сопов.

Что касается его деятельности на новом посту, то он намерен начать работу со знакомства с территориальными избирательными комиссиями: «Проехать по районам, познакомиться с членами избирательных комиссий, пообщаться с главами районов для того, чтобы понимать, какова проблематика в районах».

«В дальнейшем все эти материалы будут переданы губернатору Михаилу Ведерникову», - пообещал председатель избиркома. По его словам, это будет первым шагом для «выстраивания конструктивной работы по взаимодействию между органами исполнительной власти и избирательной комиссии». Главными же приоритетами в своей работе Игорь Сопов видит взаимодействие со СМИ и политическими партиями, а также развитие проекта «Молодой избиратель» в регионе.

«Мы должны консолидировать мнение разных политических сил», - резюмировал он. И, пожалуй, это была ключевая фраза.

Актуальный тренд

Напомним, смена руководителя регионального избиркома произошла достаточно стремительно. 17 декабря теперь уже экс-руководитель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и ныне бывший вице-губернатор Псковской области Николай Цветков написали заявления о сложении полномочий членов облизбиркома. 19 декабря их отставки приняли коллеги по комиссии. В тот же день губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении членом избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Игоря Сопова. А 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ согласовала кандидатуру последнего на пост председателя облизбиркома и направила данное предложение для рассмотрения членами Избиркома Псковской области.

Таким образом, вся «операция» была разыграна, что называется, «как по нотам». Правда, в процессе уже упоминавшийся выше Николай Цветков, курировавший в администрации региона вопросы внутренней политики, лишился поста заместителя губернатора. По слухам – как раз из-за попытки вмешаться в процесс (дело в том, что он сам долгое время возглавлял избирком) и сыграть свою партию.

Именно в связи с этим некоторые наблюдатели и на пятничном заседании облизбиркома рассчитывали увидеть некую интригу, предрекая, что тайная борьба, якобы имеющая место вокруг выборов главы избирательной комиссии, наконец-то станет явной. Но не тут-то было: несмотря на то, что голосование по персоне председателя было тайным, обошлось без сюрпризов. Члены избиркома высказали консолидированное мнение. И именно эта консолидация, пожалуй, - главный тренд последнего времени в политической жизни региона.

С - стабильность

Ходить далеко за примерами не надо. Не так давно произошедшее избрание на пост главы Пскова Елены Полонской также, несмотря на прогнозы «аналитиков», построенные на специфической новейшей политической истории региона, также прошло спокойно и мирно. Депутаты выбрали ее из своего состава большинством голосов, и ни у кого не оказалось поводов для малейших сомнений в легитимности ставленницы губернатора.

Также спокойно, в конструктивном рабочем режиме, прошла и ротация в руководстве региональной «Единой России», где напомним, на посту секретаря областного отделения депутат Госдумы Александр Козловский сменил спикера местного заксобрания Александра Котова. Ни о какой «революции» поводов говорить не было даже у записных хейтеров и резонеров.

Во всех трех описанных случаях политические силы региона – и внутри местной «Единой России», и в достаточно разнообразной по партийному составу гордуме Пскова, и в региональном облизбиркоме, также вовсе не причесанном под одну гребенку – проявили сплоченность и готовность решать общие задачи. Без конфликтов, скандалов, подковерных войн.

Отсутствие такого рода перфомансов на региональной сцене – яркое подтверждение тезиса о том, что в Псковской области выстроена стабильная и работоспособная политическая система. И это, пожалуй, - на сегодняшний день одно из главных достижений двух лет работы Михаила Ведерникова на посту губернатора.