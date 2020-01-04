Снятый в Псковской области фильм собрал в прокате более миллиарда рублей

17:19, 04 января 2020, ПАИ

Фильм «Холоп» Клима Шипенко, съёмки которого проходили, в том числе и в Псковской области, собрал в российском прокате более миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Уже в день премьеры 26 декабря фильм «Холоп» заработал более 46 млн рублей, а по итогам выходных возглавил российский прокат, собрав 315,5 млн рублей. Всего же за десять дней проката фильм собрал более миллиарда рублей.

Фильм «Холоп» - семейная комедия, она повествует о перевоспитании избалованного москвича с помощью воссоздания заброшенной деревни 1860 года, в которую и отправляют отвязного мажора трудиться конюхом в крепостной России. Рецензию на фильм кинообозревателя Псковского агентства информации можно прочитать здесь>>>.