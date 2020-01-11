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Общество

Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Снятый в Псковской области фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории, за несколько недель проката собрав более 2 млрд рублей. Ранее ту же планку преодолели «Движение вверх» и «Т-34», однако им для этого потребовалось больше времени. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картину Клима Шипенко посмотрели более 7 миллионов человек. В центре сюжета - представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

«Для меня такие сборы - это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее. Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины», - отметил Клим Шипенко.

Рецензию на фильм от кинообозревателя Псковского агентства информации можно прочитать здесь>>>. Впечатления от съёмок, которыми поделился актёр массовых сцен ищите здесь.
 

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