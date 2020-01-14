Актрису из «Счастливы вместе» будут судить за хранение наркотиков 20 января

21:45, 14 января 2020, ПАИ

Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой о незаконном хранении наркотиков суд рассмотрит 20 января, пишет РИА Новости.

В конце сентября 2019 года ее задержали в Москве сотрудники дорожно-патрульной службы. Выяснилось, что актриса скрывала в трусах кокаин. Ее обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ.

Наталья Бочкарева исполняла роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». В августе 2019 года актриса подобрала бездомного щенка в Псковской области, а также провела свой день рождения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.