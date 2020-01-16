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Политика

Михаил Мишустин намерен форсировать работу по нацпроектам

Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин в случае утверждении в должности планирует форсировать работу по национальным проектам и усилить работу правительства по всем направлениям. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы 16 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента за оказанное доверие», - заявил кандидат на пост премьер-министра. После этого он рассказал депутатам, какую работу планирует проводить в случае утверждения главой правительства. Михаил Мишустин также подчеркнул, что в России есть все источники для решения задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. При этом кандидат на пост премьер-министра подчеркнул, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение целей национального развития.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. После этого глава государства подписал указ об отставке правительства и внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для назначения на пост премьер-министра. В соответствии со статьей 111 Конституции РФ Госдума должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру премьер-министра в течение недели, в случае получения согласия депутатов президент сможет назначить Михаила Мишустина главой правительства.

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