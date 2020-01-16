Александр Козловский пожелал успехов новому премьер-министру

17:47, 16 января 2020, ПАИ

Депутат Госдумы РФ от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский пожелал успехов в работе новому председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Козловский отметил, что 16 января депутаты Госдумы согласовали на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина. «Предложенная лидером страны Владимиром Путиным кандидатура, не вызвала споров среди депутатов. Отсюда результат голосования: 383 парламентария «за», ни один из коллег не высказался «против». И это прецедент», - отметил парламентарий.

Он также сообщил, что в ходе пленарного заседания Госдумы по данному поводу состоялись полтора часа «четкого, структурного, конструктивного диалога» в формате «вопрос-ответ». «Подчас мы слышали от Михаила Мишустина жесткие оценки: работа по реализации национальных проектов, призванных улучшить качество жизни людей на местах, будет форсирована, члены правительства понесут персональную ответственность за результат по нацпроектам», - отметил Александр Козловский и подчеркнул, что псковские единороссы будут всячески поддерживать органы исполнительной власти в продуктивной работе.

После одобрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра Владимир Путин подписал указ о его назначении на эту должность. А экс-премьер Дмитрий Медведев был назначен на новый пост заместителя председателя Совета безопасности России.