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Общество

Подснежники зацвели под Псковом в конце января

Фото Анюты Королевой в группе «Псков сегодня» в социальной сети «ВКонтакте»

Подснежники зацвели в 20-х числах января под Псковом. Об этом сообщают местные жители в группе «Псков сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз зимой подснежники цвели в середине февраля 2016 года в Печорском районе. В начале декабря 2019 года в Псковской области фиксировались случаи цветения растений. Также в январе 2020 года в регионе собирали грибы. 

Теплая зима привела к тому, что Псковско-Чудское озеро впервые с 1944 года не покрылось льдом. По мнению экспертов, отсутствие снежного покрова является благоприятным фактором для животных. 

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