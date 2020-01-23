Подснежники зацвели под Псковом в конце января

09:44, 23 января 2020, ПАИ

Подснежники зацвели в 20-х числах января под Псковом. Об этом сообщают местные жители в группе «Псков сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз зимой подснежники цвели в середине февраля 2016 года в Печорском районе. В начале декабря 2019 года в Псковской области фиксировались случаи цветения растений. Также в январе 2020 года в регионе собирали грибы.

Теплая зима привела к тому, что Псковско-Чудское озеро впервые с 1944 года не покрылось льдом. По мнению экспертов, отсутствие снежного покрова является благоприятным фактором для животных.