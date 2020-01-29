Александр Козловский: «Единая Россия» проведёт большую работу по реализации послания президента

19:51, 29 января 2020, ПАИ

«Единая Россия» будет проводить большую работу по реализации предложений президента Владимира Путина, сделанных в ходе послания Федеральному Собранию. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Козловский в ходе встреч с активом партии в Новосокольническом, Себежском и Невельском районах 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

Александр Козловский призвал однопартийцев активно участвовать в реализации предложений, озвученных президентом, и напомнил, что глава государства предложил расширить полномочия законодательной и судебной властей, а также дополнительно поддержать отдельные категории граждан.

«Сейчас вырабатывается концепция, каким образом учитывать мнение людей на местах, чтобы максимально привязать расходы бюджета к реальным потребностям», - сказал Александр Козловский, затронув тему так называемого «народного бюджета».

Также секретарь псковского отделения «Единой России» сообщил, что сейчас рассматривается возможность разработки и реализации нацпроекта по сельским территориям. «А это и чистая вода, и благоустройство, и ремонт дорог», - пояснил он.

Обращаясь к однопартийцам, Александр Козловский подчеркнул, что «Единая Россия» должна работать совместно с исполнительной властью, следить за качеством и сроками исполнения контрактов подрядчиками.

«Партия «Единая Россия» - это политическая сила, на которую можно опираться. Наша общая задача – достичь желаемого результата», - добавил он.

Александр Козловский отмечал, что все «должны встряхнуться», чтобы дать результат по поставленным президентом целям.