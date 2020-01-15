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Александр Козловский: Все должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям

Александр Козловский

«Люди лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране» - это принципиальный для нас посыл, озвученный президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию», - сказал секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», парламентарий отметил, что псковские партийцы уже начали работу, руководствуясь принципом «слушать и слышать людей». «Встречи с гражданами, обсуждение планов и хода реализации объектов в рамках национальных проектов, депутатские приемы, обеспечение контакта между населением и органами исполнительной власти, их информирование о проблемах и запросах псковичей, оказание адресной помощи людям в рамках работы правозащитного центра партии «Единая Россия», работа по сбору предложений в «народный закон» - все инструменты нашей партийной работы развернуты к людям», - подчеркнул Александр Козловский.

Он также добавил, что все уровни власти, депутаты и чиновники, общественные институты, «должны встряхнуться, чтобы дать результат по поставленным президентом целям».

«Особый акцент в послании сделан на широкую социальную повестку: демография, здравоохранение, образование — это платформа государственной политики. Поддержка рождаемости выходит на беспрецедентный уровень: выплаты материнского капитала будет осуществляться за первого ребенка, с появлением последующих детей социальная поддержка будет нарастать. Для малообеспеченных семей будут введены выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно. В здравоохранении первостепенная задача — кадры. Эти две темы чрезвычайно актуальны для Псковской области. Региональное отделение «Единой России» предпримет максимум усилий, чтобы содействовать, контролировать и придавать конструктивное ускорение органам власти в решение этих задач», - сказал Александр Козловский.

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