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Скейт-парк «Волна» одержал победу в номинации «Открытие» премии «Народное признание»

Скейт-парк «Волна» одержал победу в номинации «Открытие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Во втором туре голосования на сайте Псковского агентства информации скейт-парк набрал 423 голоса, а также получил поддержку 8 членов жюри, что в итоге дало 723,48 балла.

«Народному признанию» исполнилось 10 лет. Каждый год эта премия открывает для нас новые имена, истории, судьбы, мы даже узнаем о новом бизнесе. Это каждый раз очень волнительно», - отметила руководитель АНО «Медиа60» Ирина Назарова.

 

Управляющий банка «Открытие» в Псковском регионе Вячеслав Балыбердин сообщил, что каждый номинант получит презент от банка., потому что «все участники премии достойны награды». «Без открытия невозможно начать никакое дело. И, конечно, банк с одноименным названием «Открытие» не мог не выступить партнером этой номинации. Поздравляю победителя, желаю вам новых побед и открытий, ведь в жизни всегда есть место открытию», - подчеркнул управляющий.

В ответном слове руководитель «Волны» отметил, для него победа в номинации стала «супернеожиданной». «Спасибо всем кто в нас верил. Мы просто делаем то, что любим и двигаемся в сторону своей мечты, в сторону своих целей», - сказал он.

В номинации «Открытие» за победу также боролись торговый центр «Технодром», который набрал в сумме 689,36 балла (539 голосов на сайте и четыре голоса жюри), и первое вегетарианское кафе в Пскове «Живица», получивший 291 голос.

Всего в этом году на соискание награды в 12-и номинациях были выдвинуты 120 претендентов, в номинации «Открытие» за победу боролись 8 компаний, которые начали свою работу в 2019 году.

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