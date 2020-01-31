Российские аптеки готовы сдерживать рост цен на лекарства и маски

21:24, 31 января 2020, ПАИ

Ассоциация аптечных сетей России готова сдерживать рост цен на противовирусные препараты и медицинские маски на фоне высокого спроса на них. Как пишет ТАСС, об этом заявила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

«Мы готовы сдерживать рост цен, что и делаем на примере масок», – заверила она. По словам Нелли Игнатьевой, цены на маски поднимались отдельными производителями, но не аптеками.

В российскую ассоциацию аптечных сетей входят, в частностии, «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Аптеки Невис», «Эркафарм» и «Неофарм».

31 января главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил, что не исключается возможность завоза коронавируса в Россию. На сегодняшний день от коронавируса в Китае погибли 213 человек.

В Псковской области разработан план действий на случай появления заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом.