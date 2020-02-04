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Общество

Марина Сиденко о премии «Народное признание»: Были сильнейшие соперники

Фото Дарьи Хватковой

Номинанты внимательно следили за ходом голосования, и при этом до самого конца не было ясно, кто же станет обладателем статуэтки общественной премии Псковской области «Народное признание». Об этом рассказала создатель первого в регионе приюта для птиц «Дом белого аиста», научный сотрудник федерального заказника «Ремдовский» Марина Сиденко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Марина Сиденко в ходе 2-го тура на сайте ПАИ набрала 1 179 голосов, а также получила поддержку 8 членов жюри, что дало в итоге 1 658,43 балла. 

«Большое волнение испытываю и радость, были сильнейшие соперники», - поделилась она, отметив, что проект широко поддерживается в Псковской области. - Мы создали центр помощи аистам и смогли победить».

О проведении юбилейной премии можно почитать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии смотрите на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть вторая, гости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео с церемонии награждения здесь >>>.

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