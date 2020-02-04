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Общество

Михаил Захаров: «Народное признание» позволяет оценить трудящихся на благо общества людей

Фото Дарьи Хватковой

Премия «Народное признание» позволяет оценить людей, которые трудятся на благо общества. Так считает директор пансионата «Кривск» Михаил Захаров. 

В номинации «Сервис» победил пансионат, набрав 851,71 балла.

«Я очень рад, что мы победили. Уверен, что эта победа заслуженная. Я очень доволен», - отметил Михаил Захаров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, рассказав о том, что заявку на участие подавали самостоятельно, голоса отдавали, в основном, гости пансионата.

О проведении торжественной церемонии награждения победителей можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео смотрите здесь >>>.

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