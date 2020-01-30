Пансионат «Кривск» удостоен «Народного признания» в номинации «Сервис»

19:48, 30 января 2020, ПАИ

В номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» победителем стал пансионат «Кривск», расположенный в Печорском районе. Он набрал 851,71 балла, получив поддержку семи членов жюри и 547-и участников голосования на сайте Псковского агентства информации.

Награду руководителю пансионата вручили глава Пскова Елена Полонская и директор спортивно-туристического комплекса «Раздолье» Юлия Коростовцева.

«Символично, что именно мне как представителю муниципального образования город псков выпала честь назвать победителя в номинации «Сервис». В 2019 году в Пскове прошли Ганзейские дни, мы получили выскую оценку и от международных партнеров, и от горожан. Праздник состоялся благодаря федеральной поддержке, благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и, конечно, благодаря нашему псковскому сервису: гостиницам, кафе, ресторанам», - отметила Елена Полонская.

Руководитель «Кривска» подчеркнул, что получить такую награду, и народное признание - большая честь для него и для всего пансионата «Кривск». «Хочу поблагодарить всех, кто высоко оценил наш сервис. Хочу пригласить всех к нам. Приезжайте оздоравливаться, отдыхать и веселиться. Наши двери открыты!» - сказал он.

В номинации «Сервис» в финал также вышли кафе-бар «Уют» в Печорах, получивший в сумме 668,06 балла (581 голос на сайте ПАИ и поддержка двух членов жюри), и салон «Спа без дна», которому удалось набрать 453,59 балла (323 голоса на сайте ПАИ и поддержка трёх экспертов).

В первом туре голосования в номинации «Сервис» на награду по итогам 2019 года боролись 6 компаний. Всего же в 12-и номинациях премии были представлены 120 претендентов на премию.

Нынешнее «Народное признание» - юбилейное: награда вручается в 10-й раз. О том, кто был победителем в предыдущие годы, читайте здесь>>>.