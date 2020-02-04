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Андрей Царев о премии «Народное признание – 2019»: Чтобы победить, я просто работал

Фото Дарьи Хватковой

«Для того, чтобы победить, я просто работал», - отозвался по итогам награждения обладатель преммии «Народное признание» директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Премия очень дорогого стоит. Потому что это признание сограждан, которые живут в Псковской области и оценка тех трудов, которые вкладывают победители этого конкурса», - рассказал Андрей Царев, отметив, что разделяет радость и награду с коллективом Центра лечебной педагогики, с партнерами, которые помогают в работе социального учреждения.

Победа была одержана в номинации «Лидер» премии «Народное признание – 2019». Поддержку оказали 439 человек во время 2 тура голосования, а также 9 членов жюри премии. В общей сложности удалось набрать 849,13 баллов.

О юбилейной премии можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии смотрите на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео с церемонии здесь >>>.

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