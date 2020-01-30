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Андрей Царёв стал обладателем «Народного признания» в номинации «Лидер»

Андрей Царёв

Директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв одержал победу в номинации «Лидер» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Его поддержали 439 человек во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации и 9 членов жюри премии, что в сумме дало 849,13 балла.

Статуэтку и диплом премии Андрею Царёву вручил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Вы сами прекрасно знаете, что лидер - это человек, который идет впереди, ведет за собой и чувствует ответственность за людей, которых ведет за собой, = отметил Игорь Сопов. - Мне очень приятно вручать приз Андрею Цареву. Вы знаете, что больших успехов в медицине добились средневековые арабские медики. Арабская поговорка гласит: «У врача всегда должна быть открыта дверь». Эта поговорка и относится к нашему номинанту». 

Андрей Царёв в ответном слове подчеркнул, что Центр лечебной педагогики существует и успешно работает благодаря партнерству администраций города и области, общественных организаций, а также немецких спонсоров. «Если бы ни одного из этих партнеров не было, не было бы и Центра лечебной педагогики. Благодарю всех, кто голосовал за нас», - добавил он.

На награду в номинации «Лидер» также претендовал председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов, получивший 728,57 балла (684 голоса на сайте ПАИ и поддержка одного эксперта), и глава Лавровской волости Кирилл Кононов, набравший 488,14 балла (397 голосов на сайте ПАИ и поддержка двух экспертов).

В этом году премия «Народное признание» отмечает 10-летие, об истории награды и победителях прошлых лет можно прочитать здесь >>>

В юбилейный год премия присуждается в 12-ти номинациях. На соискание награды были выдвинуты 120 претендентов, в том числе шесть в номинации «Лидер».

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