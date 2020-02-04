Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»

17:01, 04 февраля 2020, ПАИ

Гордость испытал заместитель генерального директора по экономике ОАО «Великолукский мясокомбинат» Григорий Вислобоков, получая премию «Народное признание» в юбилейный для нее год.

Великолукский агропромышленный холдинг получил награду в номинации «Наша марка». За предприятие проголосовали 2688 человек и два члена жюри. Общее количество баллов составило 2982.

«Мы никогда не скрывали нашу марку. Наша продукция - сама лучшая, самая качественная и самая доступная для всех слоев населения», - добавил Григорий Вислобоков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, отметив, что номинирование Великолукского мясокомбината стало долгожданным событием, а победа - оценкой работы предприятия населением региона.

О том, как проходила юбилейная премия можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с торжества можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть первая, часть вторая, гости праздника, победители и номинанты, фуршет.

Видео с церемонии здесь >>>.