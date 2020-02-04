0
17:05
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
17:01
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
16:20
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
15:30
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
15:04
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
14:20
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
14:14
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Еще новости
Общество

Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»

Фото Дарьи Хватковой

Гордость испытал заместитель генерального директора по экономике ОАО «Великолукский мясокомбинат» Григорий Вислобоков, получая премию «Народное признание» в юбилейный для нее год.

Великолукский агропромышленный холдинг получил награду в номинации «Наша марка». За предприятие проголосовали 2688 человек и два члена жюри. Общее количество баллов составило 2982.

«Мы никогда не скрывали нашу марку. Наша продукция - сама лучшая, самая качественная и самая доступная для всех слоев населения», - добавил Григорий Вислобоков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, отметив, что номинирование Великолукского мясокомбината стало долгожданным событием, а победа - оценкой работы предприятия населением региона.

О том, как проходила юбилейная премия можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с торжества можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео с церемонии здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
04 февраля 2020
В 800 млн рублей может обойтись Пскову ремонт Троицкого моста
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
04 февраля 2020
Григорий Вислобоков: Горжусь признанием общественности в юбилей премии «Народное признание»
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
04 февраля 2020
Транспортная компания для постоянного сообщения Талабских островов с материком появится в Псковской области
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах»
04 февраля 2020
Инсталляция в виде сердца «Я люблю Псков» появится в сквере на «четырех углах» 1
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
04 февраля 2020
В Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
04 февраля 2020
Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
04 февраля 2020
Усадьбу Беклешова отреставрируют в Пскове до конца декабря 2020 года
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»
04 февраля 2020
Банк «Открытие» вручил спецприз номинанту премии «Народное признание - 2019» торговому центру «Технодром»

Идет загрузка...