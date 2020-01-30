Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»

19:19, 30 января 2020, ПАИ

Великолукский агропромышленный холдинг стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка». За предприятие во втором туре голосования на сайте Псковского агентства информации проголосовали 2 тыс. 688 человек, также холдинг получил поддержку двух членов жюри и в итоге набрал 2 тыс. 982 балла.

Статуэтку премии агрохолдингу вручили президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов и коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2 Максим Иконников.

«С десятилетием! - поздравил собравшихся Владимир Зубов. - Премия стала маркой успеха предприятий Псковской области и признания тех компаний, которые этого заслуживают». По его мнению, все номинанты - великолепные псковские бренды, которые знает вся Россия. Владимир Зубов отметил, что и премия «Народное признание» может участвовать в конкурсе «Наша марка».

Максим Иконников присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что все номинанты достойны победы, и внесли огромный вклад в развитие региона.

«Очень приятно, что в этот юбилейный год мы стали победителями такого важного конкурса», - сказал редставитель Великолукского агрохолдинга. Он отметил важность того, что предприятие признал народ.

«Наша продукция самая лучшая, самая высококачественная. Везде нас признают. Признают за то, что мы действительно производим народную продукцию», - добавил представитель предприятия.

В номинации «Наша марка» в финале премии также были представлены мороженное торговой марки «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого», которое получило 2 тыс. 219 баллов (1 тыс. 778 голосов на сайте ПАИ и поддержка трёх экспертов), и компания «Столбушинский продукт», набравшая 1 тыс. 463 балла (434 голоса на сайте ПАИ и поддержка семи экспертов).

Всего в этом году за награду боролись 120 претендентов. В номинации «Наша марка» были 11 заявок.

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