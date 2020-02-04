Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали

18:23, 04 февраля 2020, ПАИ

Руководитель театрального отделения Детской школы искусств города Новосокольники, организатор фестиваля «Пашуля» Тамара Андреева уверена, что такие премии как «Народное признание» позволяют выделить маленькие фестивали, с участниками всего в несколько десятков человек, и они вполне могут составить конкуренцию международным фестиалям. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации по итогам церемонии награждения.

Детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках победил в номинации «Событие», набрав 723,92 балла и получив поддержку двух членов жюри.

«Даже такие маленькие события, как фестиваль «Пашуля», могут выиграть. И тем самым их организаторы могут заручиться поддержкой, получить уверенность в том, что их труд нужен», - добавила Тамара Андреева.

Она отметила, что на соискание премии их выдвинула редакция газеты «Новосокольнический край». «Уверена, нас поддерживали, потому что наш фестиваль нужен области», - отметила Тамара Андреева.

О том, как проходила юбилейная премия «Народное признание – 2019» можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть первая, часть вторая, гости праздника, победители и номинанты, фуршет.

Видео с торжественной церемонии смотрите здесь >>>.