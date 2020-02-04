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Общество

Тамара Андреева: В премии «Народное признание» могут победить даже маленькие фестивали

Фото Дарьи Хватковой

Руководитель театрального отделения Детской школы искусств города Новосокольники, организатор фестиваля «Пашуля» Тамара Андреева уверена, что такие премии как «Народное признание» позволяют выделить маленькие фестивали, с участниками всего в несколько десятков человек, и они вполне могут составить конкуренцию международным фестиалям. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации по итогам церемонии награждения.

Детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках победил в номинации «Событие», набрав 723,92 балла и получив поддержку двух членов жюри.

«Даже такие маленькие события, как фестиваль «Пашуля», могут выиграть. И тем самым их организаторы могут заручиться поддержкой, получить уверенность в том, что их труд нужен», - добавила Тамара Андреева.

Она отметила, что на соискание премии их выдвинула редакция газеты «Новосокольнический край». «Уверена, нас поддерживали, потому что наш фестиваль нужен области», - отметила Тамара Андреева.

О том, как проходила юбилейная премия «Народное признание – 2019» можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео с торжественной церемонии смотрите здесь >>>.

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