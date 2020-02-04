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Общество

Максим Иконников: Премия «Народное признание» - одна из самых объективных

Фото Дарьи Хватковой

«Народное признание» – одна из наиболее значимых общественных наград Псковской области. На этом настаивает коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Максим Иконников. 

«Впервые попал на премию. Отмечу достойный уровень организации. Отличное представление, торжественная обстановка. Именно так и надо отмечать выдающихся людей и успешные компании области, открывать новые достойные имена псковичей для широкой аудитории. Рады поддержать хорошее дело. Дружим с премией «Народное признание» с 2015 года», - рассказал Максим Иконников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он также вручал награду победителю номинации «Народная марка» - компании «Великолукский агропромышленный холдинг».

«Все номинанты достойны победы, потому что народное голосование говорит о том, что премия действительно объективна. Псковичи хорошо знакомы с продукцией этих компаний», - добавил Максим Иконников. По его словам, в Tele2 также стремятся, чтобы жизнь псковичей была комфортной: в 2019 году оператор провел масштабные работы по расширению сети 4G в Псковской области.

Подробнее о ходе проведения юбилейной премии можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть втораягости праздникапобедители и номинантыфуршет.

Видео с праздника здесь >>>.

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