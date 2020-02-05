0
18:29
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
16:37
Сопротивление трещине: Что происходит с Пыталовской средней школой
13:54
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
12:48
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
12:01
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
11:50
Архитектурная среда: Оборонительные сооружения Окольного города
11:38
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Еще новости
Общество

Без волокиты потребовал выдавать маткапитал и пособия семьям с детьми Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обозначил необходимость исключить волокиту в выдаче пособий семьям с детьми и материнского капитала. Кроме того, глава государства потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям, передает ТАСС.

В частности, Владимир Путин потребовал от правительства «оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу», а также «наладить работу на местах» в вопросах, которые касаются выплат нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

«Все формальности нужно отработать максимально быстро», - добавил Владимир Путин, призывая ввести дистанционную подачу заявления, которая позволит сэкономить время. Речь шла о материнском капитале, организации горячего питания для школьников и других инициативах, высказанных во время послания Федеральному Собранию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
05 февраля 2020
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
05 февраля 2020
Жители Пскова возмущены неуместной установкой ограждения на улице Юбилейной
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
05 февраля 2020
Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
05 февраля 2020
Первый в Пскове off-price магазин Familia будет дарить призы каждый час
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
05 февраля 2020
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в Псковском районе
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
05 февраля 2020
План по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области подписал губернатор
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове
05 февраля 2020
Бесплатные светоотражатели предлагают горожанам на восьми автобусных остановках в Пскове

Идет загрузка...