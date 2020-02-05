Без волокиты потребовал выдавать маткапитал и пособия семьям с детьми Владимир Путин

17:06, 05 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин обозначил необходимость исключить волокиту в выдаче пособий семьям с детьми и материнского капитала. Кроме того, глава государства потребовал обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям, передает ТАСС.

В частности, Владимир Путин потребовал от правительства «оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу», а также «наладить работу на местах» в вопросах, которые касаются выплат нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

«Все формальности нужно отработать максимально быстро», - добавил Владимир Путин, призывая ввести дистанционную подачу заявления, которая позволит сэкономить время. Речь шла о материнском капитале, организации горячего питания для школьников и других инициативах, высказанных во время послания Федеральному Собранию.