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ФК «Псков-747» сыграет с ФК «Луки-Энергия» контрольный товарищеский матч

Футболисты футбольных клубов «Псков-747»  и «Луки-Энергия  сыграют контрольный товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2019/2020. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФК «Псков-747», матч состоится 8 февраля в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в 14:00.

Фото: пресс-служба ФК "Псков-747"

Псковская команда вышла из отпуска 17 января, великолучане - 22-го. Во время зимнего перерыва команды уже проводили контрольные игры – псковичи в Санкт-Петербурге уступили «Ленинградцу» 0:1, а футболисты  «Луки-Энергии» обыграли в домашнем матче «Смоленск» со счётом 2:0.

Главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев поделился планами задействовать в предстоящем матче как можно больше молодых игроков.

«На матч отправится 18 человек, планируем задействовать всех, молодым игрокам нужна практика. После игры с великолучанами будем готовиться к товарищескому турниру в Петербурге, который начнётся 17 февраля», - рассказал он.

На данный момент в турнирной таблице ПФЛ группы «Запад» ФК «Псков-747» занимает 9 место с 21 очками, «Луки-Энергия» - 14 место  с 13 очками.

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