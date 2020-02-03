ФК «Псков-747» сыграет с ФК «Луки-Энергия» контрольный товарищеский матч

15:13, 07 февраля 2020, ПАИ

Футболисты футбольных клубов «Псков-747» и «Луки-Энергия сыграют контрольный товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2019/2020. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФК «Псков-747», матч состоится 8 февраля в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в 14:00.

Псковская команда вышла из отпуска 17 января, великолучане - 22-го. Во время зимнего перерыва команды уже проводили контрольные игры – псковичи в Санкт-Петербурге уступили «Ленинградцу» 0:1, а футболисты «Луки-Энергии» обыграли в домашнем матче «Смоленск» со счётом 2:0.

Главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев поделился планами задействовать в предстоящем матче как можно больше молодых игроков.

«На матч отправится 18 человек, планируем задействовать всех, молодым игрокам нужна практика. После игры с великолучанами будем готовиться к товарищескому турниру в Петербурге, который начнётся 17 февраля», - рассказал он.

На данный момент в турнирной таблице ПФЛ группы «Запад» ФК «Псков-747» занимает 9 место с 21 очками, «Луки-Энергия» - 14 место с 13 очками.