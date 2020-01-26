Актриса Ольга Дибцева рассказала о съёмках в «Холопе» в Псковской области

13:35, 26 января 2020, ПАИ

Актриса Ольга Дибцева рассказала о съёмках в фильме «Холоп» в Псковской области. На передаче «Привет, Андрей!» у Андрея Малахова, эфир которой состоялся 25 января, Ольга Дибцева вспомнила о самой тяжёлой сцене из фильма. По её словам это был эпизод, где Милош Бикович спасает её из озера. «Скользко и ледяная вода была. Это Псковская область, болото», — рассказала актриса, которая к тому же снималась в картине будучи беременной. 26 декабря, в день премьеры «Холопа», Ольга родила сына.

Снятый в Псковской области фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории, за несколько недель проката собрав более 2 млрд рублей. Ранее ту же планку преодолели «Движение вверх» и «Т-34», однако им для этого потребовалось больше времени. На данный момент сборы приближаются к 2,8 млрд рублей.

В центре сюжета - представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Рецензию на фильм от кинообозревателя Псковского агентства информации можно прочитать здесь>>>. Впечатления от съёмок, которыми поделился актёр массовых сцен ищите здесь.