Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове

16:28, 10 февраля 2020, ПАИ

Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в ходе раскопок на улице Леона Поземского в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, находки были сделаны на Козьмодемьянском XII раскопе в его северной части. Там исследователи вышли на уровень материка и занимаются изучением хозяйственных ям.

«Несмотря на внезапную зиму и снегопад, раскопки на улице Леона Поземского продолжаются, — рассказали археологи. — Траншея надёжно укрыта от осадков, мы можем копать и в дождь, и в снег».

Также в ходе археологических работ на улице Леона Поземского археологи нашли, в частности, средневековые украшения и нюрнбергский счетный жетон. В декабре раскоп подвергся нашествию «черных копателей».