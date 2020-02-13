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МИД Украины взяло на контроль ситуацию со смертельным ДТП в Псковской области

Фото: УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-23 в Пустошкинском районе, в котором погибли восемь граждан Украины, взяло на личный контроль министерство иностранных дел Украины, пишет РИА Новости.

Дорожная авария с участием микроавтобуса Mercedes и фуры Volvo произошла около 0:36 на 475-м километре трассы Р-23 возле деревни Руда Пустошкинского района. Двоих пострадавших — граждан Украины и Белоруссии — госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Предположительно, столкновение произошло в момент обгона потока машин микроавтобусом.

Также ситуацию с ДТП взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотографии с места ДТП здесь>>>

Видео здесь>>>

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