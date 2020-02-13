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Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с микроавтобусом

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 человек, два получили ранения. Фото: УМВД России по Псковской области.

«Страшная авария произошла сегодня ночью в Пустошкинском районе. Пассажирский микроавтобус, предположительно на обгоне, столкнулся с большегрузом. Из 10 человек выжили только двое», - поделился в своем instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пострадавшие были доставлены в медучреждения Великих Лук, медики оценили их состояние как средней тяжести. «Им оказывается вся необходимая помощь», - заверил глава региона.

По его словам, все погибшие, предположительно, граждане Украины. «Выражаю искренние соболезнования их родным и близким. Спасатели и медики прибыли максимально оперативно и сделали всё, что могли, но удар был слишком сильный», - написал Михаил Ведерников.

Он призвал водителей быть аккуратнее на дорогах, сопроводив пост хештегами #ВремяДорого, но #ЖизньБесценна.

ДТП зафиксировано 13 февраля около 0:20 на трассе Р23. В микроавтобусе ехали девять человек — все они граждане Украины, возвращавшиеся из Санкт-Петербурга домой. Выжил один пассажир микроавтобуса и водитель фуры, с которой произошло столкновение.

Возбуждено уголовное дело.

Расследование находится на контроле у руководителя УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова.

Видео с места ДТП можно увидеть здесь >>>.

Фотографии с места аварии здесь >>>.

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